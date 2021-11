Thomas VDB s’acclimate Espace Madeleine Marie, 6 mai 2022, Sablé-sur-Sarthe.

Espace Madeleine Marie, le vendredi 6 mai 2022 à 20:30

Dans ce cinquième one-man show, l’ancien critique musical, aujourd’hui comédien et chroniqueur sur France Inter, embrasse des sujets un peu plus sérieux et ancrés dans l’actualité, mais toujours pour nous faire rire, naturellement ! Il y met en scène ses fragilités et ses phobies, partage ses réflexions et ses angoisses sur l’avenir, le réchauffement climatique, la surconsommation… Sans être militant ou donneur de leçons, Thomas Vandenberghe de son vrai nom propose un spectacle décomplexé sur l’écologie et ses enjeux, pour rire des petits et des grands travers de notre époque. En usant comme à son habitude d’un ton décalé, sincère et sans complaisance, il s’empare de ces questions de société armé de son humour absurde et irrésistible. Et on en redemande ! ### Distribution **Avec** Thomas VDB **Un spectacle co-écrit** par Thomas VDB, Audrey Vernon et Navo ### Soutien **Production** Ruq Spectacles

Tarif plein : 25 € / Tarif réduit : 18 € / Tarif enfant : 13 €

Après le succès de Bon Chienchien, le plus rock des humoristes remonte sur les planches avec son nouveau spectacle Thomas VDB s’acclimate.

