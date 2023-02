Thomas VDB s’acclimate – COMPLET, 16 mars 2023, Falaise .

Thomas VDB s’acclimate – COMPLET

Forum Falaise Calvados

2023-03-16 20:30:00 – 2023-03-16 22:00:00

Falaise

Calvados

“J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite ! Aujourd’hui, je regarde les infos et…”

Quand il a quitté Paris pour vivre à la campagne, il espérait trouver une meilleure qualité de vie. Mais, désormais père de deux enfants, ses angoisses refont surface. L’état du monde l’inquiète mais Thomas VDB s’acclimate. Et pour nous faire rire sur un sujet aussi désespérant que le dérèglement climatique, le chroniqueur de France Inter a plus d’une corde à son arc : un humour absurde irrésistible, des punchlines bien senties, des chansons hilarantes, le tout servi avec une bonne dose d’autodérision qui lui évite de passer pour un donneur de leçons.

“J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite ! Aujourd’hui, je regarde les infos et…”

Quand il a quitté Paris pour vivre à la campagne, il espérait trouver une meilleure qualité de vie. Mais, désormais père de deux enfants, ses angoisses refont surface. L’état du monde l’inquiète mais Thomas VDB s’acclimate. Et pour nous faire rire sur un sujet aussi désespérant que le dérèglement climatique, le chroniqueur de France Inter a plus d’une corde à son arc : un humour absurde irrésistible, des punchlines bien senties, des chansons hilarantes, le tout servi avec une bonne dose d’autodérision qui lui évite de passer pour un donneur de leçons.

+33 2 31 90 89 60

Thomas VDB

Falaise

dernière mise à jour : 2023-01-01 par