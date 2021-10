Paris Librairie de Paris île de France, Paris Thomas VDB en dédicace à la Librairie de Paris ! Librairie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Thomas VDB en dédicace à la Librairie de Paris ! Librairie de Paris, 28 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 28 octobre 2021

de 18h à 19h

gratuit

Rendez-vous à la librairie de Paris pour une signature avec Thomas VDB de 18H à 19H, à l’occasion de la parution de son livre “Comedian Rhapsodie” paru aux éditions Flammarion. Entrée libre –> Pour vous procurer le livre, c’est ici ! <– À PROPOS Devenu humoriste après une carrière de journaliste dans la presse musicale, Thomas VDB, de son vrai nom Thomas Vandenberghe a notamment été rédacteur en chef du magazine Rock Sound. L’auteur, qui officie notamment sur France Inter, relate la quête de sens qui l’a amené à embrasser la profession de comédien tout en livrant ses impressions sur le monde révolu des années 1980 et 1990. Photo ©Sophie Ebrard Animations -> Lecture / Rencontre Librairie de Paris 7 place de Clichy Paris 75017

2, 13 : Place de Clichy (83m) 13 : Liège (anciennement station Berlin) (416m)

Contact : Librairie de Paris 01 45 22 47 81 b.madrid@ledivan.com https://www.librairie-de-paris.fr/ https://www.facebook.com/librairie.deparis/ Animations -> Lecture / Rencontre

