**// L’ACADÉMIE DES MUTANTES //** **Performance de Thomas Teurlai et Alain Damasio** Installés sous les arches du parvis de l’ancien Entrepôt Lainé, l’artiste Thomas Teurlai et l’écrivain Alain Damasio activent _Transchrones_, un dispositif générateur de fictions visuelles et auditives nourri de recherches sur l’Entrepôt Lainé et l’histoire de Bordeaux. Commandée par la voix, cette machine absorbe et métabolise la mémoire et les vibrations temporelles du lieu où on l’installe pour mieux les redéployer, les hacher et les diffracter dans une frénésie optique cyberpunk. ____________________ Deux représentations, le samedi 14 mai (durée 30min) : * 21h30 * 23h Les performances se dérouleront sur le parvis de l’Entrepôt au rez-de-chausée. Entrée libre et gratuite. ____________________ Contact et réservation : [[http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation](http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation)](http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation) 05 56 00 81 50 ____________________ Pour découvrir toute la programmation de L’Académie des Mutantes, rendez-vous sur [capc-bordeaux.fr](http://www.capc-bordeaux.fr/actuellement) !

