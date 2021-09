THOMAS SCHOEFFLER JR. – SAISON CULTURELLE – LE PRÉAMBULE – LIGNÉ Ligné, 1 octobre 2021, Ligné.

THOMAS SCHOEFFLER JR. – SAISON CULTURELLE – LE PRÉAMBULE – LIGNÉ 2021-10-01 – 2021-10-01

Ligné Loire-Atlantique Ligné

5 5 EUR Thomas Schoeffler Jr. est un ovni sur la planète du blues rock.

Un one-man band dont on ne sait plus s’il possède ses instruments ou si ce sont eux qui le possèdent, où les cordes claquent puis caressent, où l’harmonica déchire le cœur, avec une voix reconnaissable entre mille.

« The Hunter », sorti en mars 2017, est son troisième album, plus rock que jamais, sans oublier le blues et la country.

Chacun de ses concerts est une vraie performance, saluée par d’innombrables nominations « coups de cœur » sur des festivals tels que Jazz à Vienne, Blues sur Seine, Cognac Blues Passion, Nancy Jazz Pulsations…

Extrêmement attachant, Thomas Schoeffler fait de ses compositions une prouesse technique et nous subjugue par sa musique.

Thomas Schoeffler Jr. nous emmène dans un univers musical qui prend aux tripes !

espace.culturel@ligne.fr +33 2 51 12 27 18 https://lepreambule.ligne.fr/agenda/thomas-schoeffler-jr/

Thomas Schoeffler Jr. est un ovni sur la planète du blues rock.

Un one-man band dont on ne sait plus s’il possède ses instruments ou si ce sont eux qui le possèdent, où les cordes claquent puis caressent, où l’harmonica déchire le cœur, avec une voix reconnaissable entre mille.

« The Hunter », sorti en mars 2017, est son troisième album, plus rock que jamais, sans oublier le blues et la country.

Chacun de ses concerts est une vraie performance, saluée par d’innombrables nominations « coups de cœur » sur des festivals tels que Jazz à Vienne, Blues sur Seine, Cognac Blues Passion, Nancy Jazz Pulsations…

Extrêmement attachant, Thomas Schoeffler fait de ses compositions une prouesse technique et nous subjugue par sa musique.

dernière mise à jour : 2021-09-24 par