THOMAS SCHOEFFLER JR.AU CHAMPILAMBART À VALLET Vallet, 13 novembre 2021, Vallet.

THOMAS SCHOEFFLER JR.AU CHAMPILAMBART À VALLET 2021-11-13 19:00:00 – 2021-11-13 20:30:00

Vallet Loire-Atlantique Vallet

Une voix, une guitare, un tambourin et un harmonica composent ce one-man

band nommé Thomas Schoeffler Jr., un natif de Mulhouse que l’on croirait venu

des Appalaches ou de la banlieue de Chicago. Son style nerveux, habité, mêlant

la country, le blues et le rock le plus primitif, en fait un héritier de Johnny Cash à la

pointe de l’authenticité. Élevant son chant à la hauteur d’une vibration cosmique,

le public tape irrésistiblement du pied au rythme de son cœur et de sa guitare folk.

Emotion garantie

À l’issue du spectacle, 3 vignerons vous feront déguster leur Cru VALLET :

un échange autour du vin, du terroir et de toutes ses spécificités.

THOMAS SCHOEFFLER JR au Champilambart le vendredi 13 novembre à 19h00 novembre

+33 2 40 36 20 30 http://www.champilambart.fr/

Une voix, une guitare, un tambourin et un harmonica composent ce one-man

band nommé Thomas Schoeffler Jr., un natif de Mulhouse que l’on croirait venu

des Appalaches ou de la banlieue de Chicago. Son style nerveux, habité, mêlant

la country, le blues et le rock le plus primitif, en fait un héritier de Johnny Cash à la

pointe de l’authenticité. Élevant son chant à la hauteur d’une vibration cosmique,

le public tape irrésistiblement du pied au rythme de son cœur et de sa guitare folk.

Emotion garantie

À l’issue du spectacle, 3 vignerons vous feront déguster leur Cru VALLET :

un échange autour du vin, du terroir et de toutes ses spécificités.

dernière mise à jour : 2021-08-02 par