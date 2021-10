Thomas SAVY « Archipel » Sunset & Sunside, 11 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 décembre 2021

de 21h à 23h

payant

Ce seront enfin les retrouvailles du quintette Archipel sur la scène du Sunset après plusieurs années !

Toujours avide d’exploration et d’échange, ce groupe constitué depuis 2004 de musiciens majeurs du paysage, tous leaders et compositeurs remarqués et primés de nombreuses fois, réjouit l’auditoire par sa complicité et par l’intensité de ses concerts. Chacun trouve sa place dans l’univers très mélodique des compositions de Thomas Savy. Considéré comme une référence internationale, Thomas SAVY a été plusieurs fois nommé aux Victoires du Jazz et à l’Académie du Jazz, et récompensé par les distinctions de la presse. Le son unique de sa clarinette basse, instrument singulier et magique, est à la fois enraciné dans le jazz, le blues et la musique classique.

