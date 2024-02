Thomas Salvador présente La Mouche au Grand Action Le Grand Action Paris, lundi 12 février 2024.

Le lundi 12 février 2024

de 19h30 à 22h00

.Tout public. payant

En février, on joue à se faire peur au Directors’ Club DIRECTORS’CLUB #6

THOMAS SALVADOR présente LA MOUCHE de David Cronenberg le lundi 12 février au cinéma Le Grand Action

Séance organisée par la SRF, en partenariat avec la région Ile-de-France et le cinéma le Grand Action

LA MOUCHE de David Cronenberg Avec Geena Davis, Jeff Goldblum, John Getz

États-Unis / 1985 / 1h36

Synopsis

Le savant Seth Brundle a inventé un système révolutionnaire, capable de décomposer la matière pour la reconstituer molécule par molécule. Après plusieurs tentatives réussies, il décide un soir de faire le grand saut et tente de se téléporter. Mais par mégarde, une mouche s’est infiltrée dans la cabine, et le scientifique se retrouve atomes et sang mêlés avec celui de l’insecte.

***THOMAS SALVADOR

Thomas Salvador est cinéaste, scénariste et également acteur dans ses films. Il a réalisé six courts métrages sélectionnés et primés dans de nombreux festivals parmi lesquels Petits Pas (Quinzaine des Cinéastes) et De sortie (prix Jean Vigo 2006). Pensionnaire à la Villa Médicis à Rome, il y écrit son premier long métrage Vincent n’a pas d’écailles, sorti en 2015 et sélectionné dans plus de quarante festivals en France et à l’étranger. La Montagne (Quinzaine des Cinéastes 2022), son deuxième long métrage, est sorti en salle l’année dernière.

Le Grand Action 5 rue des écoles 75005 Paris

Contact : https://www.legrandaction.com/films/la-mouche-the-fly/ https://www.facebook.com/CinemaLeGrandAction

