Thomas Poitevin – Thomas Joue Ses Perruques

SALLE NOUGARO, 7 avril 2023, TOULOUSE

Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:30. Tarif : 30.0 euros.

Pour cette nouvelle saison 22/23, Thomas revient avec ses perruques, certaines déjà classiques, d'autres inédites, des surprises et des nouveautés pour la « Deluxe Edition » d'un spectacle déjà joliment capillotracté !

SALLE NOUGARO
20, chemin de Garric
TOULOUSE
Haute-Garonne

