Thomas Pitiot – Saison Bouche d’Air Salle Paul Fort, 11 mai 2023, Nantes.

2023-05-11

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non de 12 à 17 €

Pour son huitième album “Chéri coco”, Thomas Pitiot nous revient avec des chansons qui n’en finissent pas de questionner nos géographies, nos positionnements et nos mondes intérieurs. La relation à l’autre et la recherche d’une humanité en partage demeurent le fil conducteur de ses textes et de ses passerelles musicales. Même s’il tisse depuis 20 ans une relation singulière à l’Afrique de l’ouest à travers de nombreux voyages prolongés au Sénégal, Mali, Burkina Faso, Maroc et Côte d’Ivoire, son ancrage, sa terre d’envol restent la Seine-Saint-Denis, département populaire où il a passé toute sa vie. Depuis quelques années, il vit à Avignon et comme il l’écrit dans une de ses nouvelles chansons, “93 Occitanie”, “Je quitte le parc de La Courneuve pour les Saintes-Maries de la mer, toujours ces oiseaux qui m’émeuvent les migrateurs sont tous mes frères, y a du soleil sur mes névroses et du mistral dans l’instrument, et si je vois la vie en rose, y a toujours pas d’arrangements !” Toujours pas d’arrangements avec toutes les formes d’injustices, de dominations et de préjugés que Thomas a toujours dénoncées depuis son premier album, “Le Tramway du bonheur” (2002). Chanter, pour lui, c’est avant tout prendre la parole, une parole qui peut sembler originale à l’heure du politiquement correct et des uniformisations de toutes sortes. Bien que les chansons de Thomas soient les fruits d’une génération de métissages et de cultures mêlées, il s’inscrit dans la tradition d’une chanson d’engagement, une chanson humaniste, qui entend faire cohabiter le poétique et le politique, le social et l’intime. Dans sa généalogie musicale, se côtoient François Béranger, Pierre Vassiliu, Bernard Lavilliers, Bob Marley, Salif Keïta, NTM, Allain Leprest, Anne Sylvestre, Alpha Blondy et bien d’autres, à l’image des mondes et des fraternités pluriels. Chant, guitare : Thomas Pitiot Musiciens : Yvan Descamps : batterie / Michel Kanuty : claviers / Ranto An’I Avo Rakotomalala : basse / Yoann Kempst : guitare / Arnaud De Casanove : Trompette

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

0251721010 http://www.labouchedair.com