du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Planétarium de Nantes Séances gratuites de 20mn. Séances en continu de 14h à 18h.Entrée gratuite dans la limite des 59 places. Pas de réservation. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Décollez avec Thomas Pesquet et accompagnez-le pour une visite de la Station Spatiale Internationale. Une découverte immersive de son quotidien dans l’espace, autour de la Terre… Planétarium de Nantes 8 rue des Acadiens 44100 Nantes Nantes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique

