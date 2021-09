Paris Centre culturel suisse île de France, Paris Thomas Naïm Trio Centre culturel suisse Paris Catégories d’évènement: île de France

Thomas Naïm Trio Centre culturel suisse, 17 septembre 2021, Paris.

de 20h à 21h

Sounds of Jimi offre une lecture personnelle du monument de la musique rock avec une approche principalement instrumentale. Rejouer Jimi Hendrix sans plagier, réécrire ses morceaux légendaires sans les dénaturer, c’est le défi que se lance Thomas Naïm en 2020, année qui marque les 50 ans de la disparition du plus emblématique des guitaristes. Pour cet album hommage, Thomas Naïm invite Raphael Chassin à la batterie et Marcello Giuliani à la basse. Sounds of Jimi offre une lecture personnelle du monument de la musique rock avec une approche principalement instrumentale. + d’infos Concerts -> Jazz Centre culturel suisse 32-38 rue des Francs-Bourgeois Paris 75003

Contact :Centre culturel suisse. Paris ccs@ccsparis.com https://ccsparis.com/

Thomas Naïm © Hamza Djenat

