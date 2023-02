Thomas Marty – Allez, la bise ! (Tournée) ESPACE DOLLFUS ET NOACK SAUSHEIM Catégories d’Évènement: 68390

Sausheim

Thomas Marty – Allez, la bise ! (Tournée) ESPACE DOLLFUS ET NOACK, 9 février 2023, SAUSHEIM. Thomas Marty – Allez, la bise ! (Tournée) ESPACE DOLLFUS ET NOACK. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2024-05-04 20:00. Tarif : 35.0 à 35.0 euros. ARSENAL PRODUCTIONS (PLATESV-R-2021-9524 ET 9515) en accord avec JP BOUCHARD PRODUCTION présente ce spectacle Dans son premier spectacle, Thomas Marty se pose les questions : comment devient-on un pré-Daron ? A quel moment tu préfères le confort au style ? Avec simplicité et une pointe de nostalgie, il vous embarque dans ses anecdotes… vraiment complicado ! Un spectacle d’observation où les spectateurs se reconnaîtront. Et comme il le dit si bien : « Allez, la bise ! »Réservations PMR 02.98.43.68.38 Thomas Marty EUR35.0 35.0 euros Votre billet est ici ESPACE DOLLFUS ET NOACK SAUSHEIM 20 A RUE DE LA FONTAINE 68390 ARSENAL PRODUCTIONS (PLATESV-R-2021-9524 ET 9515) en accord avec JP BOUCHARD PRODUCTION présente ce spectacle Dans son premier spectacle, Thomas Marty se pose les questions : comment devient-on un pré-Daron ? A quel moment tu préfères le confort au style ? Avec simplicité et une pointe de nostalgie, il vous embarque dans ses anecdotes… vraiment complicado ! Un spectacle d’observation où les spectateurs se reconnaîtront. Et comme il le dit si bien : « Allez, la bise ! » Réservations PMR 02.98.43.68.38.2023-11-30. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: 68390, Sausheim Autres Lieu ESPACE DOLLFUS ET NOACK Adresse 20 A RUE DE LA FONTAINE Ville SAUSHEIM Tarif 35.0-35.0 lieuville ESPACE DOLLFUS ET NOACK SAUSHEIM Departement 68390

ESPACE DOLLFUS ET NOACK SAUSHEIM 68390 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sausheim/

Thomas Marty – Allez, la bise ! (Tournée) ESPACE DOLLFUS ET NOACK 2023-02-09 was last modified: by Thomas Marty – Allez, la bise ! (Tournée) ESPACE DOLLFUS ET NOACK ESPACE DOLLFUS ET NOACK 9 février 2023 ESPACE DOLLFUS ET NOACK SAUSHEIM

SAUSHEIM 68390