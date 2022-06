Thomas Marty – Allez, la bise !, 26 janvier 2023, .

Thomas Marty – Allez, la bise !

2023-01-26 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-26

Dans son premier spectacle, Thomas Marty se pose les questions : comment devient-on un pré-Daron ? A quel moment tu préfères le confort au style ?

Avec simplicité et une pointe de nostalgie, il vous embarque dans ses anecdotes… vraiment complicado !



Un spectacle d’observation où les spectateurs se reconnaîtront.



Et comme il le dit si bien : « Allez, la bise ! »



P.S : En revanche, il n’y a pas de linge étendu sur la terrasse, et c’est dommage.

