Thomas Mailaender – Lumière Passion Marseille 2e Arrondissement, 27 mai 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Thomas Mailaender – Lumière Passion Centre photographique Marseille 74 Rue De la Joliette Marseille 2e Arrondissement

2022-05-27 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-10 19:00:00 19:00:00 Centre photographique Marseille 74 Rue De la Joliette

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

“L’on connaissait Thomas Mailaender en franc-tireur de l’exposition, en pirate de la technique, en collectionneur de bizarreries, bref, en bandit des grands chemins de l’art ; le voilà qui se présente à nous sous la double casquette de l’artiste industrieux et du contremaître. Il entend enduire, insoler, couper, coller, tirer, relier, projeter, plonger, recycler, détruire et, d’un même mouvement, exposer tous ces faits et gestes. Une fabrique donc, au beau milieu du Centre Photographique Marseille, qui tournera à plein temps et à plein régime. Là où, dans les musées, l’on accorde au moins un jour de repos aux œuvres pour les laisser respirer, Mailaender fera du sans relâche, 24/7, et avec lui quelques mains et têtes supplémentaires. Un joyeux bazar organisé par l’artiste, nommé comme l’une de ces boutiques photographiques des « trente glorieuses » : Lumière Passion. À tout prendre, l’on devrait s’y sentir comme dans une fête foraine, dans la chambre risquée d’un chimiste en herbe ou dans le garage fourmillant d’un mécanicien amateur.”



Cette exposition fait partie de la programmation satellite des Rencontres d’Arles dans le cadre du Grand Arles Express.

Exposition des oeuvres de Thomas Mailaender

https://www.centrephotomarseille.fr/lumiere-passion-130

