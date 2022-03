THOMAS & LOUIS 31 The Red Lion Down Town Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

THOMAS & LOUIS 31
The Red Lion Down Town, 11 mars 2022, Marseille.

The Red Lion Down Town, le vendredi 11 mars à 22:00

DJ set de THOMAS, DJ résident de sounds of Marseille. DJ set de LOUIS 31 Originaire de Versailles, Louis 31, se passionne pour la musique très tôt. Ne délaissant aucun genre, il se prend à collectionner des vinyles en vouant un intérêt marqué pour la culture club des années 80-90. Ses productions et mix son influencés par sa passion pour la science-fiction, tentent de mêler obscurité et lumière et sont pensés comme une invitation au voyage.

Entrée libre

The Red Lion Down Town
6 place notre dame du mont 13006 Marseille

2022-03-11T22:00:00 2022-03-11T02:00:00

