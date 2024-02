THOMAS LELEU THEATRE LEO FERRE Aulnoye Aymeries, jeudi 21 mars 2024.

Avec son projet pop Outsider dont il a composé la majorité des titres, Thomas Leleu explore une musique entièrement dédié au rythme sous toute ces formes. Avec virtuosité et dans un répertoire éclectique brassant pop, jazz, samba électro, bossa, funk, musiques africaines, arabes et caribéennes.Co-production avec le Théâtre Léo Ferré et la mairie d’Aulnoye-Aymeries

Tarif : 27.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:00

THEATRE LEO FERRE RUE DU FOYER 59620 Aulnoye Aymeries 59