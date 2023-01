Thomas Lebrun – L’envahissement de l’être (danser avec Duras) Catégorie d’Évènement: île de France

Et si Marguerite Duras chuchotait à l’oreille de Thomas Lebrun ? La parole de Marguerite Duras, sa voix comme ses mots, est une source bouleversante, une cataracte d’émotions, un flux de pensées qui accompagne Thomas Lebrun depuis longtemps. Après avoir fait le chorégraphe pour de nombreux danseurs, il ressent le besoin de revenir au solo et de danser avec Duras, — grande sœur en art, confidente merveilleuse — un duo d’amour respectueux. Thomas Lebrun, en forme de confidence, nous livre « l’envahissement de l’être » que l’on ressent lorsqu’on écrit, lorsqu’on transmet, lorsqu’on danse et qui plus est lorsqu’on oublie que l’on danse. Car derrière cette rencontre se profile un désir d’envol, de libération, une soif encore, une volonté d’approcher ce qui serait le ravissement, ultime paradis à gagner, à partager. + d’infos Contact : https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.faitsdhiver.com/billetterie/

© Frédéric Iovino Thomas Lebrun – L’envahissement de l’être (danser avec Duras)

