« Après son premier album « The House By The Sea » , « Edgar » est le nouveau projet, en quartet, de Thomas Laffont. Il présente des compositions originales inspirées de la vie de cet alter égo fictionnel, Edgar. Aux abords de la ville, Edgar contemple l’effervescence humaine. Curieux, il se demande ce qui anime tous ces êtres. La douce mélodie des habitudes réconfortantes, la syncope d’une brève entorse à la routine, le rythme effréné des tumultes citadins ? N’ayez crainte, si l’envie vous prenait de vous accorder un contretemps, vous croiserez forcément Edgar au détour du chemin. Prenez donc le temps d’écouter son histoire et de vous laisser porter par son souffle. Fiable et optimiste, il sera votre compagnon de route. » [https://youtu.be/KWsOET8GoNQ](https://youtu.be/KWsOET8GoNQ) Raphaël Illes : Saxophone David Guttierez : Guitare Thomas Laffont : Basse / Composition Cédrick Bec : Batterie

De 6 à 15€ / gratuit pour les stagiaires IMFP

