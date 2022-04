Thomas Laffont 4tet La caverne Jazz Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Thomas Laffont 4tet La caverne Jazz, 15 avril 2022, Marseille. Thomas Laffont 4tet

La caverne Jazz, le vendredi 15 avril à 20:45

Aux abords de la ville, Edgar contemple l’effervescence des hommes. Curieux, il se demande ce qui anime tous ces êtres. La douce mélodie des habitudes réconfortantes, la syncope d’une brève entorse à la routine, le rythme effréné des tumultes citadins ? N’ayez crainte, si l’envie vous prenait de vous accorder un contretemps, vous croiserez forcément Edgar au détour du chemin. Prenez donc le temps d’écouter son récit et de vous laisser porter par son souffle. Fiable et optimiste, il sera votre compagnon de route. Venez découvrir son histoire à la Caverne Jazz… David Guttierez : Guitare Cédrick Bec : Batterie Thomas Laffont : Basse / Composition Raphaël Illes : Saxophone RÉSERVATIONS SMS 07 54 23 05 43 ♫JAZZ FUSION♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:45:00 2022-04-15T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La caverne Jazz Adresse 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Ville Marseille lieuville La caverne Jazz Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La caverne Jazz Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Thomas Laffont 4tet La caverne Jazz 2022-04-15 was last modified: by Thomas Laffont 4tet La caverne Jazz La caverne Jazz 15 avril 2022 La caverne Jazz Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône