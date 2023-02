THOMAS KAHN LE PODIUM, 25 février 2023, POISY.

Le Podium (L.FR46ZZZ005002) présente : ce concert. Thomas Kahn est reconnu pour son timbre de voix unique et ses qualités d’interprète. Sa voix grave, influencée par l’histoire et les sonorités noires américaines, l’amène à se faire découvrir du grand public en optant pour The Voice. Il continue depuis sa progression car en un an, il joue sur plus d’une cinquantaine de scènes, il fait également des premières parties prestigieuses de groupes aussi reconnus que TOTO, TOWER OF POWER, DIRE STRAITS expérience à l’Aréna, BEN ONCLE SOUL… Habité par la Soul, et le Blues, il partage avec nous, ses contes de la vie ordinaire et nous livre aujourd’hui son 2ème album « This is real » un second album complet, délicat, fougueux mais contemplatif, enregistré et mixé par Laurent Dupuy (2 Grammy Awards) dans la banlieue sud de Londres. Le Podium est fier de l’accueillir sur scène pour une soirée exclusive, autour d’un artiste à la carrière prometteuse. À découvrir d’urgence !Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.50.46.20.11.

