Thomas Julienne Le Baiser Salé, 19 janvier 2023, Paris.

Le jeudi 20 juillet 2023

de 19h30 à 20h40

Le jeudi 25 mai 2023

de 19h30 à 20h40

Le jeudi 09 mars 2023

de 19h30 à 20h40

Le jeudi 19 janvier 2023

de 19h30 à 20h40

. payant Tarif sur place : 20 EUR Tarif web : 15 EUR

« Diablement malin et jouant avec les codes aussi. Une musique qui ne cherche pas à plaire à tout prix mais qui séduit quand même parce que justement, elle est brillante mais pas clinquante. »

Thomas Julienne est un musicien éclectique et singulier. Avant tout contrebassiste, il se démarque en tant que compositeur et arrangeur. Il pratique une transmission ouverte et différenciée de la pédagogie.

Après des études de contrebasse classique au CRR de Bordeaux et Jazz au conservatoire d’Agen, Il obtient un DNSPM au pôle supérieur de Paris en 2014 et le diplôme du CMDL Centre des Musiques Didier Lockwood) en 2015.

Il a été formé rétrospectivement par Jean-Paul Macé, Kent Carter, Gilles Naturel, Marc- Michel Lebevillon, Cristian Diaz, Jean Michel Charbonel, Chris Jennings (pour la contrebasse) Cristophe Dal-Sasso, et Carine Bonnefoy (pour l’écriture).

Tout en développant sa carrière de Jazzman sur la scène parisienne, il réfléchit à la question de la transmission.

En tant que musical compositeur, Thomas Julienne combine ses talents de multi-instrumentiste (Contrebasse – Guitare – Oud – Sitar), la multiplicité́ de ses expériences et ses compétences en musique assistée par ordinateur. Ses créations illustrent son vocabulaire ; sa palette lui permet d‘utiliser la richesse du « langage jazz », l’expérimentation des timbres et l’héritage de la musique classique et symphonique.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Thomas Julienne #Résidence