Thomas Joue ses Perruques – Théâtre du Rond-Point (Paris) TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Thomas Joue ses Perruques – Théâtre du Rond-Point (Paris) TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT, 3 février 2023 00:00, PARIS. Thomas Joue ses Perruques – Théâtre du Rond-Point (Paris) Thomas Poitevin, Thomas Joue ses Perruques. Un spectacle à la date du 2023-02-03 au 2023-02-18 18:30. Tarif : 41.8 41.8 euros. TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT PARIS Paris . PLATESV-R-2020-009305 THOMAS JOUE SES PERRUQUES DE THOMAS POITEVIN, HÉLÈNE FRANÇOISSTÉPHANE FOENKINOS, YANNICK BARBEMISE EN SCÈNE HÉLÈNE FRANÇOISAVEC THOMAS POITEVINET LA VOIX DE MICKY SEBASTIAN« Thomas joue ses perruques est une formidable comédie humaine, drôle et cruelle. […] Portées par une écriture soignée, ces « perruques » suscitent autant de fous rires que d’émotion parce qu’elles sont à la fois caustiques et tendres, terriblement humaines. » SANDRINE BLANCHARD – LE MONDE« Thomas Poitevin crée des êtres délicats, pétris de contradictions, dont les névroses reflètent parfaitement les nôtres. […] Un talent de miniaturiste, qu’il nous tarde de retrouver sur scène, en grand. » FLAVIE PHILIPON – ELLE. Thomas Poitevin, Thomas Joue ses Perruques Votre billet est ici. PLATESV-R-2020-009305 THOMAS JOUE SES PERRUQUES

DE THOMAS POITEVIN, HÉLÈNE FRANÇOIS

STÉPHANE FOENKINOS, YANNICK BARBE MISE EN SCÈNE HÉLÈNE FRANÇOIS AVEC THOMAS POITEVIN

ET LA VOIX DE MICKY SEBASTIAN « Thomas joue ses perruques est une formidable comédie humaine, drôle et cruelle. […] Portées par une écriture soignée, ces "perruques" suscitent autant de fous rires que d’émotion parce qu’elles sont à la fois caustiques et tendres, terriblement humaines. » SANDRINE BLANCHARD – LE MONDE « Thomas Poitevin crée des êtres délicats, pétris de contradictions, dont les névroses reflètent parfaitement les nôtres. […] Un talent de miniaturiste, qu’il nous tarde de retrouver sur scène, en grand. » FLAVIE PHILIPON – ELLE Votre billet est ici.

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT Adresse 2b Av. Franklin Roosevelt Ville PARIS Tarif 41.8-41.8 euros lieuville TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT PARIS Departement Paris

TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Thomas Joue ses Perruques – Théâtre du Rond-Point (Paris) TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT 2023-02-03 was last modified: by Thomas Joue ses Perruques – Théâtre du Rond-Point (Paris) TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT 3 février 2023 00:00 TH.ROND-POINT SALLE RENAUD BARRAULT PARIS

PARIS Paris