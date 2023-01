Thomas Ibanez 4tet Feat. Saul Rubin Lons-le-Saunier, 9 avril 2023, Lons-le-Saunier .

Thomas Ibanez 4tet Feat. Saul Rubin

Darius Club Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier Jura Place du Maréchal Juin Darius Club

2023-04-09 01:30:00 – 2023-04-09

5 EUR Depuis plusieurs années, le saxophoniste hexagonal multiplie les allers-retours entre Paris et New York. Après avoir enregistré son dernier album, il décide de faire ce que la musique jazz a de meilleur : la partager avec les grands maîtres. C’est en 2019 que Thomas envisage alors d’inviter en Europe les musiciens qu’il admire : Grant Stewart, Harry Allen, John Marshall ou encore Jim Rotondi. Pour cette nouvelle tournée, Thomas Ibanez invite Saul Rubin, l’un des piliers de la scène new-yorkaise, ancien guitariste de Sonny Rollins ou encore Roy Hargrove. Saul Rubin est régulièrement l’invité des plus mythiques et prestigieux lieux du Jazz Newyorkais tel que Blue Note (Tokyo et New York), Jazz Standard, Dizzy’s Club Coca Cola, Smalls,Mezzrow.

