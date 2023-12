Thomas Ibanez 4tet 38Riv Jazz Club Paris, 15 décembre 2023 21:30, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

Le vendredi 15 décembre 2023

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 20 à 25€

Tarif sur place : 23 à 28€

Jazz standards — Depuis 2019, Thomas Ibanez invite les musiciens qu’il admire, et depuis, on a pu le voir sur scène avec : Grant Stewart, Harry Allen, Joe Magnarelli, Jim Rotondi, Saul Rubin et Jeb Patton.

Depuis plusieurs années, le saxophoniste hexagonal multiplie les allers-retours entre Paris et New York. Après avoir enregistré son dernier album, il décide de faire ce que la musique jazz a de meilleur : la partager avec les grands maîtres.

Thomas Ibanez : saxophone

Pierre Christophe : piano

Fabien Marcoz : contrebasse

Philippe Maniez : batterie (15/12)

Germain Cornet : batterie (16/12)

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/

