Thomas Hauert – QUATUOR – EFEU Atelier de Paris – Carolyn Carlson, 12 janvier 2023, Paris.

Du jeudi 12 janvier 2023 au vendredi 13 janvier 2023 :

jeudi, vendredi

de 20h30 à 21h30

. payant

Tarifs entre 8 et 20€.

→ La Navette Cartoucherie passe une heure avant et après le spectacle et passe environ toutes les 15 minutes au métro Château de Vincennes sortie n°4 – Fort neuf/gare routière.

→ Métro 1 (direction Château de Vincennes) puis bus 112 (5e arrêt — Cartoucherie) ou bus 201 (Plaine de la Faluère)

→ Station Vélib Champ de manœuvre

L’alternance entre tension et relâchement est le point de départ et le champ créatif de cette pièce qui nous rappelle que le mouvement est inhérent à la vie, avec ou contre la gravité.

Après 2 pièces sur l’état tourmenté du monde actuel, Thomas Hauert s’intéresse, dans sa nouvelle création, au rapport physique entre la vie et la terre. Fasciné par le phénomène de néguentropie c’est-à-dire la capacité des matières animées à se soulever contre la gravité, le chorégraphe propose une sorte d’ode à la vie et rappelle la coordination ingénieuse entre matière et énergie au profit d’une force de cohésion. La vie, indissociable du mouvement, tributaire de la gravité et pourtant cherchant sans cesse à y échapper. La complexité de la présence simultanée et dynamique de tensions et relâchements dans nos corps est le point de départ, le focus et le champ créatif d’ EFEU.

Atelier de Paris – Carolyn Carlson 2 route du Champ de Manœuvre 75012 Paris

Contact : https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/quatuor/ https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN/ https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN/ https://billetterie-atelierdeparis.mapado.com/event/115849-zoo-de-thomas-hauert

Nasa