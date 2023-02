THOMAS GUERLET EN CONCERT LA MAROQUINERIE, 8 mars 2023, PARIS.

THOMAS GUERLET EN CONCERT LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 20:00 (2023-03-08 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

FAR PROD (2-PLATESV-R-2021-008694) PRESENTE : ce concert. Thomas Guerlet a ce don de croiser avec aisance la pop et la folk et délivre des chansons sensibles, à fleur de peau et nostalgiques, naviguant entre ses doux graves et ses aigus hors du temps. Il a déjà la prestance des plus grands, mais la timidité d’une personne qui se dévoile. Après 7 années passées en Angleterre, il revient en France et dévoile trois premiers singles marqués par ses influences pop, aux accents anglo-saxons, annonciateurs de son premier album « How Strange To Be Anyone ? » sorti le 16 septembre. Thomas Guerlet, s’impose à travers son interprétation vive, son timbre de voix délicat, une production à la mélancolie incandescente. Accès personnes à mobilité réduite : 01 40 33 35 05

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

Accès personnes à mobilité réduite : 01 40 33 35 05.

