Thomas Grand nous lit… « Le vieux qui aplatissait les enfants » Bibliothèque des Eaux-Vives Genève, samedi 4 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T15:00:00+02:00 – 2024-05-04T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T15:00:00+02:00 – 2024-05-04T16:00:00+02:00

« Attirée par la lumière et le bruit, une petite fille aussi curieuse qu’intrépide découvre un étrange spectacle un vieil homme aplatit soigneusement un garçon au moyen d’une presse, puis le dépose dans un étrange herbier avec d’autres enfants plats et range le gros livre dans sa bibliothèque pour la nuit… »

Pour connaitre la suite de l’histoire, venez écouter Thomas Grand, qui nous offre une lecture de son premier livre pour enfants.

Avec humour et douceur, Thomas Grand rend hommage aux auteur·e·s qui ont influencé de près ou de loin son approche du dessin et de la narration pour un jeune public.

Cette lecture, suivie d’un échange avec l’auteur, est interprétée en langue des signes française (LSF)

Bibliothèque des Eaux-Vives Rue SILLEM 2, 1207 Genève Genève 1207

Thomas Grand