Thomas Galliano Quartet 38Riv Jazz Club Paris, 7 décembre 2023 21:30, Paris.

Le jeudi 07 décembre 2023

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€

Jazz, compositions — « Walking Towards The Unknown »

Le projet « Walking Towards The Unknown » a été créé en 2011, à New York par le batteur et compositeur Thomas Galliano, afin de réunir dans une seule musique des caractéristiques propres à l’improvisation, et de permettre à chaque musicien de développer son expression personnelle.

Ce projet reflète la marche vers l’inconnu, la quête d’une évolution, un défi dans la vie, et l’exaltation de franchir des limites.

Thomas Galliano : batterie

Alexis Valet : vibraphone

Carl Henri Morisset : piano

Carel Cleril : contrebasse

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/11

