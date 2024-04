Thomas FRATTI trio Club 27 Marseille, vendredi 12 avril 2024.

Thomas FRATTI trio ♫♫♫ Vendredi 12 avril, 19h00 Club 27 10€ / Adhésion annuelle 10 €

Début : 2024-04-12T19:00:00+02:00 – 2024-04-12T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T19:00:00+02:00 – 2024-04-12T22:00:00+02:00

Thomas FRATTI Guitariste/bassiste/compositeur marseillais présente son trio accompagné de Lionel GUIOCHON (basse/batterie) et Marion SANCHEZ (chant/percussions)

Thomas FRATTI :

Après la sortie d’un Premier EP en 2019 intitulé « 5 :2 » sur lequel participe le génie des claviers Derek SHERINIAN (Dream Theater / Black Label Society / Billy Idol…) et une participation à « UNITED GUITARS Vol.2 » EN 2020 avec son titre « Hollywood Spleen », il remet cela en 2023 avec un superbe album au sonorités jazz/progressif/rock oscillant entre ambiance acoustique et grosses guitares : « Temps Suspendu »

Des invités prestigieux participent à ce 2nd projet avec notamment :

– Jean-Marie ECAY (BILLY COBHAM)

– Nina ATTAL

– Franck HERMANNY (ADAGIO, CYRIL ACHARD)

Lionel GUIOCHON : (basse/batterie)

Conservatoire de Nîmes solfège et percussions de 1989 à 1996, médaille d’or de formation musicale et percussions, BATTEUR de multiples formations rock, variétés, métal, jazz-

rock depuis 1989, BASSISTE dans groupes de jazz, rock, ET JAZZ-ROCK variétés, salsa…

Un musicien exceptionnel aux multiples casquettes…

Son premier album « Bnoulcib » est disponible depuis 2016.

Marion SANCHEZ :

La voix délicate et habitée de Marion aux accents soul et jazzy parachève la composition de ce trio et apporte textes/sensibilité au répertoire.

Issue des scènes Nîmoises après un apprentissage de la guitare folk à 12ans,

chanteuse/guitariste country de 15 à 20ans, elle multiplie les expériences en rejoignant le monde du cirque notamment en parallèle de ses projets (quartet jazz, duo pop/folk rock et funK)

Son premier album « Môa Marion » est disponible depuis 2018.

Un registre intimiste et plutôt acoustique parfois jazz parfois bossa, classique ou rock …Quelques reprises également réarrangées par eux

➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H 00

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

➡️ PETITE RESTAURATION SUR PLACE

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅️ NEW : Salade de pâtes *

(Assiette végétarienne)

✅ Vins, bières, Punch*, Sangria* et Soft

✅️ SURPRISE *- « Le Prosecco Club 27 »

✅️ Dessert * : cake – poire – chocolat

* Fait maison

☎️ RÉSERVATIONS par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

