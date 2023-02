THOMAS FRANK HOPPER BLUES IN ATHENA ESPACE ATHENA SAINT SAULVE Catégories d’Évènement: Nord

THOMAS FRANK HOPPER BLUES IN ATHENA ESPACE ATHENA, 10 février 2023, SAINT SAULVE. Tarif : 15.8 à 15.8 euros. Gratuit pour les moins de 6 an(s) Difficile de parler de Thomas Frank Hopper en ne citant pas d'entrée Ben Harper… Comme lui, il aime le blues vintage et jouer assis, lap steel au bord des genoux. Il joue un blues-Rock toutes guitares en avant, batterie percutante, quelques cuivres… ça envoie du bois. Thomas Franck Hooper ne réinvente pas la poudre mais il s'ingénie à la faire parler et peut procurer un solide plaisir aux amateurs de ce genre.

