Thomas Fersen. La Loco, 20 novembre 2021-20 novembre 2021, Mézidon Vallée d'Auge.

La Loco, le samedi 20 novembre à 20:30

Chant et ukulélé Thomas Fersen – saz, guitare et banjo Pierre Sangrà – accordéon Alejandro Barcelona – synthétiseur Moog – clavinet Lionel Gaget – batterie Rémy Kaprielan. Au cours de ces cinq dernières années, Thomas Fersen a multiplié les expériences scé­niques, se produisant avec un quintette à cordes ou collaborant avec Rolland Auzet pour une version poétique et inattendue de _L’Histoire du soldat_. il s’est aussi produit avec plusieurs « seul en scène » jubilatoires, ponctués de mono­logues en vers de son cru, entre conte et fable, farce et poème. Thomas Fersen poursuit son aventure théâtrale en renouant avec sa troupe de musiciens, dans une formule musicale commune au nouvel album et au nouveau spectacle.

De 9 à 28 €. Information et billetterie : Maison des services 12 rue Voltaire Mézidon-Canon

Conteur et mélodiste, en 25 (30?) ans de carrière, Thomas Fersen a pris le temps de bâtir une œuvre originale et personnelle qui occupe une place à part dans la chanson française.

La Loco rue de la Futaie Mézidon Vallée d'Auge



