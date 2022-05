THOMAS FERSEN, 1 octobre 2022, .

THOMAS FERSEN

2022-10-01 20:30:00 – 2022-10-01

EUR 29 33 Thomas Fersen est un conteur, une âme menée par la poésie française, les mélodies légères et les vents contraires. L’imaginaire de ce loup de mer n’a pas de limite : il navigue gaiement en eaux troubles, traîne des pieds lorsqu’il faut revenir sur la terre ferme et s’invente des courses poursuites contre le temps. Ceux pour qui l’univers brumeux et amusant de Thomas Fersen est encore un territoire inconnu seront conquis, les autres découvriront une nouvelle facette du personnage, entouré cette fois-ci des sons de ses 4 musiciens aux mille cordes (saz, guitares, banjo, sitar, ukulélé…)

+33 4 67 66 36 55

©Ville de Lunel

