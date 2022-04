THOMAS ENHCO : PIANISTE EN TOUTE LIBERTÉ ! Laure-Minervois Laure-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Laure-Minervois

THOMAS ENHCO : PIANISTE EN TOUTE LIBERTÉ ! Laure-Minervois, 9 avril 2022, Laure-Minervois. THOMAS ENHCO : PIANISTE EN TOUTE LIBERTÉ ! Laure-Minervois

2022-04-09 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-09 20:30:00 20:30:00

Laure-Minervois Aude Laure-Minervois EUR 20 25 Que vous aimiez le classique ou le jazz, ou la variété, Thomas Enhco, pianiste, tout en jeunesse et fougue, ne pourra que vous combler de joie dans les durs moments que nous vivons… Il est si libre qu’il ne sait pas lui même ce qu’il jouera ce Samedi 9 avril !

Compositions personnelles (issues de ses deux albums Thirty et Feathers), improvisations, grands standards de jazz, thèmes de musique classique (Bach, Brahms, Schumann,…), chansons populaires (Gainsbourg, Ferré, Elvis,…). Chaque concert en solo est une surprise ! Thomas ne sait pas lui-même avant de monter sur scène quel en sera le contenu exact… Il est en liberté. info@stjacquesmusique.com Laure-Minervois

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Laure-Minervois Autres Lieu Laure-Minervois Adresse Ville Laure-Minervois lieuville Laure-Minervois Departement Aude

Laure-Minervois Laure-Minervois Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laure-minervois/

THOMAS ENHCO : PIANISTE EN TOUTE LIBERTÉ ! Laure-Minervois 2022-04-09 was last modified: by THOMAS ENHCO : PIANISTE EN TOUTE LIBERTÉ ! Laure-Minervois Laure-Minervois 9 avril 2022 Aude Laure-Minervois

Laure-Minervois Aude