Thomas Dutronc Argentan, 26 novembre 2021, Argentan.

Thomas Dutronc 2021-11-26 – 2021-11-26 Le Quai des Arts 1, rue de la Feuille

Argentan Orne

Après s’être fait connaître comme guitariste dans des groupes de musique manouche, Thomas Dutronc a connu le succès dans le domaine plus vaste de la variété. Le mariage qu’il opère entre swing manouche et chanson offre au public une expérience forte et originale. Frenchy, son quatrième album, rassemble des chansons qui ont traversé l’atlantique après avoir envahi les rues de Paname, les bals musettes, les clubs de jazz. Les revoici auréolées du même swing enthousiaste mais réinventées et modernisées par Thomas Dutronc.

Durée du spectacle (1h30)

Réservation à partir du 24 août

Après s’être fait connaître comme guitariste dans des groupes de musique manouche, Thomas Dutronc a connu le succès dans le domaine plus vaste de la variété. Le mariage qu’il opère entre swing manouche et chanson offre au public une expérience forte…

contact@quaidesarts.fr +33 2 33 39 69 00 https://www.quaidesarts.fr/thomasdutronc/

Après s’être fait connaître comme guitariste dans des groupes de musique manouche, Thomas Dutronc a connu le succès dans le domaine plus vaste de la variété. Le mariage qu’il opère entre swing manouche et chanson offre au public une expérience forte et originale. Frenchy, son quatrième album, rassemble des chansons qui ont traversé l’atlantique après avoir envahi les rues de Paname, les bals musettes, les clubs de jazz. Les revoici auréolées du même swing enthousiaste mais réinventées et modernisées par Thomas Dutronc.

Durée du spectacle (1h30)

Réservation à partir du 24 août

dernière mise à jour : 2021-10-01 par