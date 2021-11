Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris Thomas Dunford Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Thomas Dunford Théâtre de la Ville – Abbesses, 15 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 15 janvier 2022

de 16h à 17h15

payant

Extraordinaire théorbiste BACH Suite pour violoncelle n° 1, en sol majeur, BWV 1007 (adaptation pour théorbe de Thomas Dunford) Suite en sol mineur, BWV 995 (adaptation de Bach de sa Suite pour violoncelle n° 5, BWV 1011) Chaconne de la Partita pour violon n° 2, en ré mineur, BWV 1004 (adaptation pour théorbe de Thomas Dunford) Musicien incontournable de la sphère baroque, Thomas Dunford excelle aussi bien au luth, au théorbe qu’à la guitare baroque. Sa brillante carrière est marquée par la sortie de plusieurs disques chez le label Alpha unanimement salués par la critique et par la création à trente ans de l’Ensemble Jupiter dont il assure la direction artistique. Il consacrera son premier concert au Théâtre de la Ville à Johann Sebastian Bach dont il interprétera au théorbe plusieurs oeuvres emblématiques: la Suite pour violoncelle n° 1, BWV 1007 et la Chaconne de la Partita pour violon n° 2, BWV 1004 transcrites par ses soins, ainsi que la Suite pour luth, BWV 995, une adaptation du compositeur de sa Suite pour violoncelle n° 5. Un grand moment en perspective. Concerts -> Classique Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

12 : Abbesses (106m) 2, 12 : Pigalle (259m)

Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277 Concerts -> Classique Étudiants;En famille

Date complète :

2022-01-15T16:00:00+01:00_2022-01-15T17:15:00+01:00

tdv

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre de la Ville - Abbesses Adresse 31 rue des Abbesses Ville Paris lieuville Théâtre de la Ville - Abbesses Paris