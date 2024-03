Thomas Doucet & les G Lights Place de la Liberté La Tranche-sur-Mer, vendredi 21 juin 2024.

Thomas Doucet & les G Lights Fête de la musique 2024 Vendredi 21 juin, 21h30 Place de la Liberté Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-21T21:30:00+02:00 – 2024-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2024-06-21T21:30:00+02:00 – 2024-06-21T23:00:00+02:00

Chanter avec son âme, son histoire. Chanter comme une raison de vivre, avec ses blessures et ses fêlures. Chanter avec sa lumière… et partager cette lumière.

C’est ainsi que la Soul et le Blues ont infiltré l’ADN de Thomas Doucet. Entouré des G Lights, talentueux musiciens, c’est un univers délicat et sensible mais aussi explosif, à l’image des grands compositeurs qu’ils chérissent (Al Green , Otis Redding…) que le groupe vous invite à partager.

Place de la Liberté 85360 La Tranche-sur-Mer Vendée Pays de la Loire

