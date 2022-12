Thomas Deseur dans « Bien » Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Thomas Deseur dans « Bien »
30 septembre 2023
Espace Julien, 39 Cours Julien
Marseille 6e Arrondissement
Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR 28 28 « Bien. » est un show humoristique hautement qualitatif ayant donné un sens à la vie de plusieurs dizaines de milliers de personnes.



Au départ de ce spectacle, un constat : vous venez de dépenser de l’argent pour acheter votre billet et vous avez fait le choix de sacrifier une soirée de votre vie. Mais pourquoi avoir fait ça ?

Tout au long de ce spectacle, vous allez tenter de trouver une réponse à cette question.



Ce spectacle a reçu le label du divertissement ressemblant le moins à un concert de U2.



EUR 28

« Bien. » est un show humoristique hautement qualitatif ayant donné un sens à la vie de plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Un export L'Art Dû Théâtre à l'Espace Julien.

