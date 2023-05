Thomas Demand, le bégaiement de l’histoire Jeu de Paume, 14 février 2023, Paris.

Du mardi 14 février 2023 au dimanche 28 mai 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

mardi

de 11h00 à 21h00

.Tout public. payant

De 9 à 12 euros

À quoi pourrait bien ressembler la peinture de l’histoire dans un monde saturé d’images ? À quelque chose comme l’œuvre de Thomas Demand. Depuis plus de vingt-cinq ans, il déploie ses talents de photographe et de sculpteur pour tenter de saisir l’inquiétant bégaiement de l’histoire qui définit la culture contemporaine de l’image.

Dans des photographies de grande dimension, il montre une pièce où s’est produite une explosion, un ordinateur trônant sur un bureau dans une chambre miteuse, ou encore un mur rempli, du sol au plafond, de cartons plats contenant des bobines de pellicule… Ses premières oeuvres, vides de toute présence humaine, inquiètent à plusieurs titres. Leur contemplation suscite le malaise, car rien, en elles, ne fait signe vers leurs images sources : la pièce où Hitler échappa de justesse à un attentat (Room, 1994), le bureau et l’ordinateur parfaitement banals de la chambre que Bill Gates occupait à Harvard (Corner, 1996), les archives cinématographiques de Leni Riefenstahl (Archive, 1995). Ces références, Demand nous les dissimule à première vue. Dépourvues de cadre, enfermées dans des caissons de plexiglas, donnant l’impression de flotter sur le mur, ces images détachées de leur référent entretiennent avec l’histoire une relation paradoxale, à la fois monumentale et muette. Mais, plus on les contemple, et plus le malaise se déplace sur un autre plan. On a la sensation que quelque chose cloche.

En effet, alors qu’elles semblent représenter le monde réel, un examen plus attentif révèle qu’elles n’entretiennent avec lui qu’un fragile rapport de similitude, lequel rapport trahit leur nature effective : ce sont les photographies de sculptures en trois dimensions réalisées par l’artiste à partir d’images médiatiques existantes. Après avoir choisi ses images sources, Demand utilise du papier et du carton de couleur pour reconstituer méticuleusement les espaces qu’elles représentent, en trois dimensions et à échelle réelle. Ensuite, il photographie ces maquettes avant de les détruire : ne subsiste alors plus que leur double photographique et spectral.

Jeu de Paume 1 place de la Concorde 75001 Paris

Contact : https://jeudepaume.org/

Thomas Demand Kontrollraum