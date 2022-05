Thomas de Pourquery – Supersonic – Souillac en Jazz, 23 juillet 2022, .

Thomas de Pourquery – Supersonic – Souillac en Jazz

2022-07-23 21:15:00 21:15:00 – 2022-07-23

Thomas de Pourquery : saxophone alto, leader vocal, électronique, percussion

Arnaud Roulin : piano, synthétiseur, électronique, accordéon, percussion

Fabrice Martinez : trompette, flugelhorn, vocal, percussion

Laurent Bardainne : saxophone, vocal, synthétiseur

Edward Perraud : batterie, vocal, électronique

Frederick Galiay : basse, vocal.

Discographie :

Back to the moon – 2021 – Lying Lions Productions

Thomas de Pourquery, Victoires du jazz 2014, 2017

Palmarès Jazz Magazine – Jazz News 2021 :

Fabrice Martinez, Edward Perraud, Frederick Galiay Top 5 de leurs instruments

Album Back to the moon catégorie meilleur album de l’année

Edward Perraud Grand Prix Jazz Académie Charles Cros 2021

Thomas de Pourquery et son Supersonic en seront à leur 3e passage à Souillac après 2015 programme Play Sun Ra et 2018 pour Sons of Love, à chaque fois ils ont laissé le public sidéré par leur inventivité, leur originalité, leur présence sonore et scénique (on notera leur charisme et notamment celui affirmé et naturel de Thomas de Pourquery accompagné d’une générosité sans limite). Le groupe réuni s‘est développé d’abord autour de la musique de Sun Ra et de son afrofuturisme pour rapidement évoluer et enrichir considérablement son univers sonore avec des arrangements et des compositions très élaborés personnels de son leader. Supersonic (nom d’une composition de Sun Ra) est une vraie dream team constituée de musiciens considérés chacun comme une pointure instrumentale et musicale dans son domaine (les voir réunis est un alignement astral rare). Leur participation (malgré des individualités très marquées) à un projet collectif unique et fédérateur produit une musique intense, poétique, avec des passages d’une douceur onirique et poignante, structurée mais pourtant d’une liberté folle dans des improvisations collectives surprenantes qui dégage une puissance rare. Le projet Play Sun Ra fut le décollage impressionnant de la fusée, Sons of Love un sommet musical acclamé partout. Pour Back To The Moon la fusée a changé d’orbite pour aller explorer non seulement la lune mais au-delà, d’autres contrées lointaines de notre galaxie tout en conservant ses impulsions initiales. On notera les lignes de chants de plus en plus fréquentes de Thomas de Pourquery dans un registre vocal souvent en voix de tête ou voix de fausset jusque là assez peu usité dans le domaine du jazz (plutôt connu dans la pop ou bien avant dans la musique ancienne) qui contribuent fortement aux effluves oniriques et cosmiques qui se dégage de manière obsessionnelle de cette musique qui s’est appropriée, dans l’esprit d’un Miles Davis, Sun Ra, les formes du jazz, de pop et de rock progressif et bien d’autres musiques. Sun Ra a enfin trouvé des vrais héritiers ! Mais dans l’esprit pas dans la lettre.

