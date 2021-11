Rouen Le 106 Rouen, Seine-Maritime THOMAS DE POURQUERY & SUPERSONIC Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

THOMAS DE POURQUERY & SUPERSONIC Le 106, 17 mars 2022, Rouen. THOMAS DE POURQUERY & SUPERSONIC

Le 106, le jeudi 17 mars 2022 à 20:00

Dix ans après la formation de son supergroupe Supersonic, satellisé dans l’orbite de Sun Ra, le saxophoniste-chanteur Thomas de Pourquery reprend les commandes du vaisseau amiral. “Back To The Moon” marque le troisième décollage où l’on croise Mingus, une histoire d’amour, E.T., Caetano Veloso en kikongo, un robot et des chansons épiques. La formation fête donc ses 10 ans, longévité pas si fréquente avec une escouade fidèle : Thomas de Pourquery est toujours flanqué de Laurent Bardainne, Fabrice Martinez, Arnaud Roulin, Frederick Galiay et Edward Perraud, dream team dont les noms apparaissent depuis longtemps, comme leaders ou sidemen, sur des projets qui font exploser les frontières entre jazz, rock progressif, pop ouvragée, funk psychédélique, musique contemporaine, électronique, africaine …

Location 19.5 € / Guichet 22.5 € / Réduit 16.5 € / Abonnés 6 €

Co-production Le 106 / Home Factory Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

2022-03-17T20:00:00 2022-03-17T23:00:00

Catégories d'évènement: Rouen, Seine-Maritime
Lieu Le 106 Adresse allée François Mitterrand Rouen Ville Rouen