Thomas de Pourquery & Supersonic – Festival Les Annulés Parc de la Bégraisière, 7 octobre 2021, Saint-Herblain.

2021-10-07 sous chapiteau

Horaire : 20:00

Gratuit : non 5 € à 20 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 sous chapiteau

Concert – Bach to the Moon. Puissance, virtuosité, énergie, joie et humour… Ces musiciens d’exceptions sont en ordre de marche pour nous jouer les titres de leur tout nouvel album. Pop, jazz, rock sont déployés avec une énergie contagieuse par un sextet soudés par l’amour de la mélodie, de la transe et de l’improvisation. Bêtes de scènes et musiciens hors-pairs, les membres de ce jazz-band explosif sont de retour pour le bienfait de notre humanité ! Thomas de Pourquery : saxophone alto, voix leadLaurent Bardainne : saxophone ténor, synthétiseur, voixFabrice Martinez : trompette, bugle, chant, percussionsArnaud Roulin : piano, synthétiseur, électronique, percussionsFrederick Galiay : basse, chantEdward Perraud : batterie, chant, électronique Dans le cadre de Jazz en phase, le parcours et du Festival Les Annulés à St-Herblain

Parc de la Bégraisière adresse1} Centre Saint-Herblain 44800 Centre

02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme