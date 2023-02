Thomas De Pourquery & Supersonic + Chamberlain LE METAPHONE, 11 mars 2023, OIGNIES.

Thomas De Pourquery & Supersonic + Chamberlain LE METAPHONE. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:30 (2023-03-11 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

LE 9-9BIS (3-1069183) presente ce concert Dix ans après la formation de son supergroupe Supersonic, satellisé dans l’orbite du jazzman américain Sun Ra (1914-1993), le saxophoniste-chanteur Thomas de Pourquery, auréolé d’une Victoire du Jazz, reprend les commandes du vaisseau amiral dont “Back To The Moon“ marque le troisième décollage. Il continue son exploration céleste des frontières du jazz et du rock progressif, pop ouvragée et funk psychédélique se mêlant aux improvisations hors pair de ses compagnons de route. Embarquez pour une grand-messe libératrice, accessible à tout un chacun et peuplée d’humanité.Curieux. Mathieu Harlaut a toujours eu l’audace de pousser ce vilain défaut pour convoquer de singuliers spectres sonores. Dans ces apparitions, s’agrège un faisceau d’influences et de démarches combinant DIY, appropriation savante et redistribution pop. Chez Chamberlain, classique, jazz, electro, bandes originales s’hybrident dans d’innovantes compositions. Auteur de 2 albums salués “Gardens – Vol. 1 & 2“ et d’une compilation Daft Punk, il fait naviguer sa musique dans la solitude du plaisir égoïste du mélomane audiophile, autant que dans le partage sensoriel d’un club. Placement libre / Ouverture des portes 30 minutes avant l’heure du concert (1 heure en cas de forte affluence)Réservation PMR :03 21 08 08 00

Votre billet est ici

LE METAPHONE OIGNIES 9-9BIS CHEMIN DU TORDOIR Pas-de-Calais

LE 9-9BIS (3-1069183) presente ce concert Dix ans après la formation de son supergroupe Supersonic, satellisé dans l’orbite du jazzman américain Sun Ra (1914-1993), le saxophoniste-chanteur Thomas de Pourquery, auréolé d’une Victoire du Jazz, reprend les commandes du vaisseau amiral dont “Back To The Moon“ marque le troisième décollage. Il continue son exploration céleste des frontières du jazz et du rock progressif, pop ouvragée et funk psychédélique se mêlant aux improvisations hors pair de ses compagnons de route. Embarquez pour une grand-messe libératrice, accessible à tout un chacun et peuplée d’humanité.

Curieux. Mathieu Harlaut a toujours eu l’audace de pousser ce vilain défaut pour convoquer de singuliers spectres sonores. Dans ces apparitions, s’agrège un faisceau d’influences et de démarches combinant DIY, appropriation savante et redistribution pop. Chez Chamberlain, classique, jazz, electro, bandes originales s’hybrident dans d’innovantes compositions. Auteur de 2 albums salués “Gardens – Vol. 1 & 2“ et d’une compilation Daft Punk, il fait naviguer sa musique dans la solitude du plaisir égoïste du mélomane audiophile, autant que dans le partage sensoriel d’un club.

Placement libre / Ouverture des portes 30 minutes avant l’heure du concert (1 heure en cas de forte affluence)

Réservation PMR :03 21 08 08 00.20.0 EUR20.0.

Votre billet est ici