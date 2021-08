Thomas de Pourquery & Supersonic + 1re partie La Grande Halle de la Villette, 8 septembre 2021, Paris.

Le Supersonic du turbulent Thomas de Pourquery passe par la Villette avec un nouveau répertoire avant de repartir sur la lune.

Fondé il y a tout juste dix ans, le Supersonic du saxophoniste et vocaliste Thomas de Pourquery est une machine stellaire infernale, qui depuis sa création a parcouru tous les festivals de jazz et autres galaxies musicales. Avec une fougue et un talent inimitables, le groupe a convaincu toute la critique et fait découvrir aux publics les plus divers les célestes joies du pianiste Sun Ra. En cette rentrée 2021, c’est avec un nouveau répertoire et un troisième album, composé au premier confinement puis enregistré à l’été dernier, que nous revient ce groupe d’extra-instrumentistes et inséparables camarades. Une musique toujours sous la houlette de Sun Ra bien entendu, mais aussi de John Coltrane (avec une référence appuyée à A Love Supreme), de Charles Mingus ou encore de Caetano Veloso. Les pieds dans la tradition du jazz et la tête plongée dans toute la sono mondiale actuelle avec une influence électro-pop désormais plus marquée, et un Thomas de Pourquery qui, au fil du temps, s’affiche comme un crooner moderne de référence.

Thomas de Pourquery & Supersonic © Floriane de Lassée – Nicolas Henry