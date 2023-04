Thomas Curbillon, Quartet Mairie du 6ème arrondissment Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Thomas Curbillon, Quartet Mairie du 6ème arrondissment, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris propose chaque année en mai, depuis 22 ans, au cœur du Paris culturel et artistique, des concerts uniques dans des lieux exceptionnels. Thomas CURBILLON LA CHANSON FRANÇAISE ENTRE TENDRESSE ET MALICE, UN RÉGAL ! Lors d’un dîner céleste où seraient invités Sinatra, Nougaro, Salvador ou Gainsbourg, la conversation viendrait forcément sur Thomas Curbillon, cet escogriffe espiègle qui a su faire se côtoyer, avec son premier album « Place Ste Opportune », le swing et la chanson française.

Guitariste et chanteur, amoureux des standards américains, c’est en découvrant les textes que lui proposait l’autrice Gaëlle Renard que Thomas Curbillon s’est dit « Pourquoi ne pas les mettre en musique ? ». « Effectivement ! » a répondu la critique en découvrant cet album hors des sentiers battus, encensé à la fois par Jazz magazine, France Musique, Télérama, FIP ou Jazz News…

Un univers où se côtoient tendresse, charme et humour, autant de qualités que le guitariste et chanteur sait conjuguer sur scène, entouré de son casting 5 étoiles ! Dans la très belle salle des fêtes de la Mairie du 6e, le quartet interprétera les chansons de l’album, ainsi que quelques inédits, annonciateurs d’un nouvel opus… . Thomas Curbillon : guitare, voix / Quentin Ghomari : trompette / Simon Chivallon : piano / Alex Gilson : contrebasse Mairie du 6ème arrondissment 78 rue Bonaparte 75006 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/674413137769972 https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis

© Annabelle Tiaffay Thomas Curbillon, Quartet

