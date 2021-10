Paris LE BAL BLOMET île de France, Paris THOMAS CURBILLON LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

THOMAS CURBILLON LE BAL BLOMET, 9 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 9 décembre 2021

de 20h à 22h

payant

Le trio incontournable de la scène française rend hommage au chef-d’oeuvre de George Gershwin. Quand un trio de musiciens incontournables de la scène jazz française rend hommage au chef d’oeuvre de George Gershwin “Porgy And Bess”, immortalisé entre autres par Miles Davis, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Concerts -> Jazz LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

12 : Volontaires (180m) 6 : Sèvres – Lecourbe (392m)

Contact :LE BAL BLOMET 0756819977 contact@balblomet.fr http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/ Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-12-09T20:00:00+01:00_2021-12-09T22:00:00+01:00

