Thomas Breinert + Rift



Hydre en scène, le vendredi 6 mai à 20:30

**Thomas Breinert** C’est un peu le chaînon manquant entre Feu! Chatterton et Benjamin Biolay. Il vous entraîne dans une atmosphère musicale aux inspirations familières, aux parfums intenses et charnels et aux charmes inattendus. **Chant** : Thomas Breinert **Basse** : Blandine Champion **Batterie** : Olivier Robineau **Guitare** : Fabien Kerouredan **Clavier et guitare** : Matthieu Christain **Rift** Le groupe propose un cocktail détonnant mêlant l’énergie sans concession du rock alternatif, les pulsations du groove et de puissants riffs Stoner. Portées par de riches harmoniques vocales, les guitares saturées et les rythmiques funky se mélangent à une voix puissante et au son boisé du saxophone pour donner vie au Contraste Rock. **Chant, guitare, saxophone** : Florian Dantreuille **Guitare Lead** : Jean-Baptiste Leroy **Batterie** : Sacha Veret **Basse** : Ludwig Boudan

3€ à 8€

Musiques sans concessions

Hydre en scène rue François Arago Le Trait, 76580 Le Trait Seine-Maritime



