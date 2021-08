Paris L'international île de France, Paris Thomas Baignères + Patrick Eudeline L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Thomas Baignères + Patrick Eudeline L’international, 8 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 8 septembre 2021

de 20h à 23h

payant

A l’occasion de la ré-ouverture de l’International, Thomas Baignères y fera un concert le 8 septembre ! A l’occasion de la ré-ouverture de l’International, Thomas Baignères y fera un concert le 8 septembre ! Seront aussi présents à l’appel Patrick Eudeline pour un set acoustique, ainsi que Marc Pradel du groupe Léonie, qui présentera son nouveau projet folk rock accompagné de son guitariste Philippe: “The Big And The Small Acoustic” Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

2 : Couronnes (240m) 2 : Ménilmontant (274m)

Contact :L’international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/555955319099852/ Concerts -> Rock Musique

