Thomas Baigneres • Extraa • Shaky Things SUPERSONIC, 14 octobre 2021, Paris.

THOMAS BAIGNÈRES

En musique, lorsque l’on dit « poésie » cela évoque rarement « rock ’n roll » et inversement. Les chansons de Thomas Baignères naissent pourtant de l’union intime de ces deux univers. Ses mots touchent au plus profond, mais, avant même qu’ils aient atteint votre pensée, sa musique vous électrise.Ses textes, souvent inspirés de ses propres poèmes, témoignent d’une véritable prise de conscience acerbe et saisissante sur la réalité du monde qui l’entoure.

EXTRAA

EXTRAA, c’est une nouvelle formule pop enrichie en mélodies sucrées, en basses rondes et en rythmes onctueux. Dans leur laboratoire secret, Alix, Antoine, Thomas et Pedro ont pris le meilleur du swinging London des sixties et lui ont injecté de l’antiride en plein entre les deux yeux. Le résultat de cette expérience ? Des chansons sincères et classieuses qui mettent la honte à tous les poseurs de l’indie game. Attention, écouter EXTRAA provoque de nombreux effets désirables : sourire irrémédiablement bloqué vers le haut, urgente envie de vivre et sensation de planer au-dessus de la ville, comme le Big Lebowski au-dessus de Los Angeles. On vous aura prévenu.

SHAKY THINGS

Shaky Things sont trois jeunes talentueux auteurs – compositeurs, totalement décomplexés et désormais aguerris. Ils s’emploient à jouer leur rhythm & blues garage sauvage, 60’s, fuzzy, groovy parfois, noisy quelques fois. Ils sont la relève du Rock’n’roll Garage, frais et sauvage.

