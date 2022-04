Thom Trondel Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

Thom Trondel Ornans, 27 août 2022, Ornans. Thom Trondel Ornans

2022-08-27 – 2022-08-27

Ornans Doubs Après avoir rempli le Palais des Glaces et Bobino, Thom Trondel revient en force avec un nouveau spectacle en tournée dans toute la France : De l’accouchement de sa fille sur un dépose-minute à un bar à hôtesse Thaïlandais, en comparant les isoloirs à des cabines d’essayages, en se prenant pour James Bond ou en réparant les leviers de vitesses dépressifs, son univers n’a jamais été aussi riche, ni aussi fou ! Après avoir rempli le Palais des Glaces et Bobino, Thom Trondel revient en force avec un nouveau spectacle en tournée dans toute la France : De l’accouchement de sa fille sur un dépose-minute à un bar à hôtesse Thaïlandais, en comparant les isoloirs à des cabines d’essayages, en se prenant pour James Bond ou en réparant les leviers de vitesses dépressifs, son univers n’a jamais été aussi riche, ni aussi fou ! Ornans

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Ornans Autres Lieu Ornans Adresse Ville Ornans lieuville Ornans Departement Doubs

Ornans Ornans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ornans/

Thom Trondel Ornans 2022-08-27 was last modified: by Thom Trondel Ornans Ornans 27 août 2022 Doubs Ornans

Ornans Doubs